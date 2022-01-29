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Spor

Adama Traore resmen Barcelona'da

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'dan Adama Traore'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

AA29 Ocak 2022 Cumartesi 22:51 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 22:51
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İspanya ekibi Barcelona, İngiltere'nin Wolverhampton takımından İspanyol futbolcu Adama Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Barcelona Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Traore'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basınında satın alma bedelinin 30 milyon sterlin olarak belirlendiği öne sürüldü.

Traore, Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Aston Villa ve Middlesbrough'da oynamış, 2018'de ise Wolverhampton'a transfer olmuştu. Wolverhampton formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Traore, bir gol atmıştı.

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