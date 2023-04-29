Adana Demirspor, Alanayaspor mesaisini sürdürüyor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 32. haftasını maç yapmadan geçen Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde koordinasyon, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.



Adana Demirspor bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet elde ederek Süper Lig'de 57 puan ile 4. sırada yer alıyor. Mavi-lacivertliler Süper Lig'de oynanan son 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.

Akdeniz ekibi Adana Demirspor Süper Lig'e 2020-2021 sezonunda yükseldi.