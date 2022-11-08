Adana Demirspor, Assambalonga ile turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Adana Demirspor ile Eşin Group Nazilli Belediyespor karşı karşıya geldi. Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor 4-3'lük skorla kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 15, 29, 51 ve 90+6. dakikalarda penaltıdan Britt Assambalonga kaydetti. Nazilli'nin golleri ise 13'te Berkay, 34'te Şükrü Kaan ve 63'te Furkan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor, kupada adını son 32 takım arasına yazdırmayı başardı.

Adana Demirspor, Dünya Kupası arası öncesi Alanyaspor'a deplasmanda konuk olacak.

STAT: Yeni Adana Stadı

HAKEMLER: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Murat Şener

ADANA DEMİRSPOR: Karacic, Abdurrahim Dursun, Manev, İsmail Cokçalış, Rakitskyi (Dk. 46 Semih Güler), Bjarnason, Gökhan Töre (Dk. 46 Nongoh), Erhun Aksel Öztümer (Dk. 71 Salih Kavrazlı), Berk Yıldız (Dk. 46 Onyekuru), Gökhan İnler (Dk. 90+1 Mustafa Kapı), Assombalonga

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Canberk Aydemir, Çağrı Bülbül, Emre Toptan, Bilal Ceylan, Doğukan Nelik, Furkan Apaydın, Mert Özyıldırım, Nurettin Çağlar (Dk. 82 Mert Er Estik), Alim Harlak, Hüseyin Çolak (Dk. 27 Şükrü Aslan Kılıçaslan), Berkay Aydoğmuş (Dk. 90 Mehmet Ersavaş)

GOLLER: Dk. 13 Berkay Aydoğmuş, Dk. 34 Şükrü Aslan Kılıçaslan, Dk. 63 Furkan Apaydın (Eşin Group Nazilli Belediyespor), Dk. 15, Dk. 29 (penaltıdan), Dk 51 ve Dk. 90+6 (penaltıdan) Assombalonga (Adana Demirspor)

SARI KART: Dk. 5 Çağrı Bülbül, Dk. 90+5 Mehmet Ersavaş, Dk. 90 +5 Furkan Apaydın (Eşin Group Nazilli Belediyespor), Dk. 48 Abdurrahim Dursun ve Dk. 60 Bjarnason (Adana Demirspor)