Adana Demirspor Başkanı Zeybek'ten taraftara çağrı

Trenyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Ertan Zeybek, FIFA nezdinde ödenmesi gereken yaklaşık 500 bin avro tutarındaki acil yükümlülüğün karşılanmasının kulübün sportif geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Zeybek, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında "Yaşasın Adana Demirspor" kampanyası ve devir sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Takımın geleceği adına atılmış tarihi bir dayanışma adımı olan kampanya kapsamında 4 milyon lira bağış toplandığını belirten Zeybek, Adana halkının kulübe sahip çıkarak yalnızca maddi değil, aynı zamanda güçlü bir manevi destek ortaya koyduğunu söyledi.

Zeybek, kulübün taraftar iradesine devredildiğini hatırlatarak, "Verilen söz tutulmuş ve Adana Demirspor resmen taraftarın yönetimine geçmiştir. Göreve gelmemizin hemen ardından, kulübün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Tüm sivil toplum kuruluşları, belediye başkanları ve ilgili kamu otoriteleriyle temas kurulmuş, taraftar platformu 'Yaşasın Adana Demirspor' ve Şimşekler Grubu'nun güçlü desteğiyle geniş çaplı bir dayanışma ağı oluşturulmuştur." diye konuştu.

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda kulübün geçmiş dönem borçlarının titizlikle analiz edildiğini vurgulayan Zeybek, şöyle devam etti:

"FIFA dosyalarından dolayı toplam yükümlülüğün 25 milyon 603 bin avro olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte vergi ve SGK borçları da şeffaf biçimde ortaya konulmuş, kulüp yönetiminde açıklık ve hesap verebilirlik esas alınmıştır. Öte yandan takımın sportif faaliyetlerinin aksamaması adına son beş deplasman organizasyonu da tamamen taraftar dayanışmasıyla gerçekleştirilmiş, ulaşım, konaklama ve temel ihtiyaçlar imece usulü sağlanarak Adana Demirspor'un sahada varlığını sürdürmesi mümkün kılınmıştır. Ayrıca kulüp personeline ve futbolculara da birer maaş ödeme yapılmıştır."

Zeybek, güçlü ve sürdürülebilir bir yönetim yapısı oluşturmak istediklerini ve bu doğrultuda hedeflerinin denetlenebilir, şeffaf, hesap verebilir, camiaya tepeden bakmayan, doğru kaynak yönetimi yapabilen, kulübün tarihini ve sorumluluğunu taşıyabilecek liyakatli kadroların görev alacağı bir yönetim modeli olduğunu belirtti.

Adana Demirspor'un artık resmen halka açıldığını ifade eden Zeybek, "Bugün itibarıyla kongre üyelik başvuruları aktif şekilde başlatılmıştır. Tüm camiamızı bu sürece katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Zeybek, halkın kulübe sahip çıkmak için göstereceği birlik ruhunun takımın yarınlarını belirleyecek en güçlü teminat olduğunu dile getirdi.

500 BİN AVRO TUTARINDAKİ YÜKÜMLÜLÜK YERİNE GETİRİLMEZSE KULÜP KÜME DÜŞECEK

Kulübün uluslararası yükümlülüklerine ilişkin dosyaları da titizlikle incelediklerini belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönem borçlarına konu olan futbolcular ve ilgili temsilcileriyle resmi temaslar kurulmuştur. Görüşmelerimizde, Adana Demirspor'un varlığını sürdürebilmesi adına tüm tarafların yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemeye hazır olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Ancak kamuoyuyla paylaşmamız gereken son derece acil bir durum bulunmaktadır. Süreci olumsuz etkilememek adına detaylarını açıklayamadığımız bir dosyanın ivedilikle sonuçlandırılması gerekmektedir. Aksi halde kulübümüz yalnızca puan silme cezalarıyla değil, küme düşürülme gibi daha ağır sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalma riski taşımaktadır. Bu kapsamda, Adana Demirspor'un sportif geleceğini koruyabilmek için FIFA nezdinde ödenmesi gereken yaklaşık 500 bin avro tutarındaki acil yükümlülüğün karşılanması hayati önem taşımaktadır. Adana Demirspor'un ayakta kalması, Adana'nın ortak değerinin ayakta kalması demektir. İki hafta içerisinde bu dosya kapanmazsa ne yazık ki küme düşürüleceğimizi belirtmek isteriz."

Zeybek, Adana halkına kulübün arkasında durması çağrısında bulundu.

Toplantıya Adana Demirspor Başkan Vekili Mustafa Kemal Üstüner ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.