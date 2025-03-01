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Spor

Adana Demirspor-Bodrum FK maçında korkutan sakatlık! Ambulansla hastaneye götürüldü

Süper Lig'de Adana Demirspor'la Bodrum FK'nın karşı karşıya geldiği maçta korkutan bir sakatlık yaşandı. Adana ekibinin kalecisi Vedat Karakuş, ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
Adana Demirspor-Bodrum FK maçında korkutan sakatlık! Ambulansla hastaneye götürüldü
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Trendyol Süper Lig'de 26. haftasında Adana Demirspor, Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

KORKUTAN SAKATLIK

Müsabakanın 33. dakikasında Bodrum FK'da Fredy'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Puscas ve kaleci Vedat Karakuş arasında oluşan karambol sırasında kaleci Vedat Karakuş ensesine darbe aldı ve bayıldı.

Adana Demirspor-Bodrum FK maçında korkutan sakatlık Ambulansla hastaneye götürüldü

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından sedyeyle kenara alınan Vedat Karakuş, ambulansla hastaneye götürüldü.

BİLİNCİ AÇIK

Adana Demirsporlu Vedat Karakuş'un bilincinin açık olduğu ve daha detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğü açıklandı.

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