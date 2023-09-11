Adana Demirspor, Emre Mor için düğmeye bastı

Fenerbahçe'nin Temmuz 2022'de 2 milyon Euro bonservisle Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor'un kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Konferans Ligi kadrosuna dahil edilmeyen yıldız solak için bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yapıldığı öğrenildi.

TALİHSİZ BAŞLANGIÇ!

Forma şansı bulduğunda fırsatı iyi değerlendiren Emre, bu sezona ise talihsiz başladı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya'da 1 resmi maçta 11 dakika süre alabilen o karşılaşmada da sakatlandı. Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı Avrupa Konferans Ligi maçında sakatlanan Emre Mor, bir süre sahalardan uzak kaldı.

SÜPER LİG'DEN TALİP

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Konferans Ligi'nde mücadele edecek oyuncuların isimleri UEFA'ya bildirilmişti. Yıldız futbolcu Emre Mor, Konferans Ligi kadrosunda yer almadı. Bu gelişme üzerine Adana Demirspor'un Emre Mor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.

BAŞKAN MURAT SANCAK BİZZAT DEVREDE



Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 6 gol, 3 asistlik katkı sağlarken bu sezonki sükseli planlamanın gölgesinde kalınca gözden düştü. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Emre için bizzat devreye girdi. Fenerbahçe'yle yapılan görüşmede oyuncunun bonservisle takıma kazandırılması adına teklif yapıldı. Ancak sarı lacivertliler, oyuncuyu bonservisle bırakmadı.

ŞANS BULMAK İSTİYOR

Adana Demirspor da bunun üzerine kiralık seçeneğini masaya koydu. Emre Mor'un da şans bulma arzusu Adana Demirspor ihtimalini oldukça yükseltmiş durumda. Fenerbahçe, Emre ile ilgili kararını kısa süre içinde verecek ve genç oyuncu sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a imzayı atacak.

İLK SEZONUNDA 41 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde yıldızı sönmüş ve beklentilerin dibe vurduğu Emre Mor'u yeniden zirveye çıkaran Demirel, genç oyuncuyla iyi ilişkiler kurmuş ve performansının artmasında etkili olmuştu. Emre, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olarak yeniden büyük takım tecrübesi yaşarken Kanarya'daki ilk sezonunda çıktığı 41 resmi maçta 6 gol, 3 asist skora katkı sağladı.