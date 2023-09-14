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Spor

Adana Demirspor eski yıldızını istiyor

Transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor eski yıldızı Mario Balotelli'yi tekrardan kadrosuna katmak istiyor.

14 Eylül 2023 Perşembe 20:24 - Güncelleme:
Adana Demirspor eski yıldızını istiyor
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Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor yıldız futbolcuyu kadrosuna geri katmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.

Haberin devamında ise Adana Demirspor'un, İtalyan santrfor'u tekrardan kadrosuna katmak için çalışmalara başlandığı söylendi.

35 MAÇA ÇIKTI

Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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