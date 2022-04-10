Adana Demirspor evinde Altay'ı 3 golle geçti

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Altay kozlarını paylaştı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor 3-1'lik skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Younes Belhanda, 36'da Samet Akaydın ile 87'de penaltıdan Balotelli kaydetti. Altay'ın tek golü 82'de Naderi'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 52'ye yükseltti ve 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Altay ise 29 puanda kalarak, en yakın rakibi Giresunspor ile arasındaki 10 puanlık farkı eritemedi.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Altay sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kale sahası çizgisinde yükselen kaleci Lis, iki hamlede topa sahip oldu.

14. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, top direğe çarparak dışarı çıktı.

17. dakikada hızlı atağa çıkan Altay'da orta saha civarından aldığı topla ceza sahasına kadar giren Kazımcan Karataş, şutunu çekmekte gecikince savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

20. dakikada Gökhan İnler'in sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına Akintola'nın kafa vuruşunda, kaleci Lis son anda müdahale ederek topu üstten kornere çeldi.

31. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Belhanda, Samet Akaydın'a çıkardı. Samet Akaydın'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

33. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında topu önüne alan Belhanda, ceza alanı girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

36. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Yunus Akgün'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunmanın ters kafa vuruşu sonrası üst direkten dönen topu Samet Akaydın tamamlayarak golü buldu: 2-0.

42. dakikada Poko'nun sağ kanattan yaptığı ortada sonrası kale sahası içinde Samet Akaydın'ın ters vuruşunda, kaleci Muric son anda uzanarak topun ağlarla buluşmasını engelledi.

Müsabakanın ilk yarısını Adana Demirspor 2-0 üstün tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

66'ncı dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Akintola, orta sahadan aldığı topla ceza alanına kadar girdi. Akintola'nın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

69'uncu dakikada Adana Demirspor'un atağında Balotelli sol kanattan ceza sahası içerisine girdi. Balotelli'nin ortasında topla buluşan Akintola kaleciyle baş başa kaldı. Akintola'nın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

70'inci dakikada Adana Demirspor'da karambolde topla buluşan Balotelli, kaleyi görür görmez sert vurdu. Kaleci Mateusz gole izin vermedi.

82'nci dakikada Altay'da köşe vuruşu kullanan Rodriguez'ın ortasında karambolde topla buluşan Naderi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:2-1

86'ncı dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan atak geliştiren Yunus, ceza sahası içerisindeki Stambouli'ye pasını verdi. Savunmanın müdahalesiyle Stambouli yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.

87'nci dakika penaltı için topun başına gelen Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:3-1

Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

ADANA DEMİRSPOR: Muric - Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan (Dk.68 Dokovic), Stambouli, Akintola (Dk.87 Vargas), Belhanda (Dk.79 Erhun), Yunus, Assombalonga (Dk.68 Balotelli)

ALTAY: Mateusz-Eric, Naderi, Thiam, Cebrail, Ceyhun, Poko (Dk.72 Zeki), Rodriguez, Eren (Dk.46 Kappel), Kazımcan (Dk.46 Özgür)(Dk.62 İbrahim), Bamba

GOLLER: Dk.33 Belhanda, Dk. 36 Samet, Dk.87 Balotelli(Pen) (Adana Demirspor), Dk.82 Naderi (Altay)

SARI KARTLAR: Yunus (Adana Demirspor), Bamba (Altay)