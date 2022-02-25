Adana Demirspor evinde Antalyaspor ile yenişemedi

25 Şubat 2022 Cuma 22:28 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 22:28

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaştı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 45 yaparken, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Antalyaspor da 32 puana ulaşarak 5 maçlık yenilmezlik serisi elde etti.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada rakip ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı auta attı.

10. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinden yükselen Da Silva kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

13. dakikada ceza sahasının dışında topu önünde bulan Vargas, buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

26. dakikada Yunus Akgün sağ kanattan topu ceza sahası dışındaki Balotelli'ye çıkarmak istedi, Hakan Özmert araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

31. dakikada Adana ekibi Yunus Akgün'ün düşürülmesiyle ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Balotelli'nin vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak Muric'te kaldı.

60. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahasının dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

68. dakikada Adana ekibi gole yaklaştı. Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Vargas topu kaleye yolladı. Rakip defans topu çizgiden çıkardı.

69. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Da Silva, ceza sahası içerisine girip topu kaleye gönderdi. Ağlarla buluşan meşin yuvarlak ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

83. dakikada Assombalonga'nın pasıyla topla buluşan Balotelli sert vurdu. Top kaleci Boffin'de kaldı.

Kalan dakikalarda pozisyonları değerlendiremeyen Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Balotelli, Belhanda (Dk.68 Assombalonga) , Svensson, Yunus Akgün (Dk. 85 Akintola), Alper Uludağ (Dk. 68 Kaan Kanak), Vargas (Dk. 85 Bjarnason), Dokoviç, Gökhan İnler (Dk. 75 Stambouli)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Floranus, Preira, Doğukan Sinik (Dk. 89 Kudriashov), Güray Vural, Mehmedi (Dk.75 Riberio), Martins, Ndao (Dk. 82 Gökdeniz Bayrakdar), Silva (Dk. 89 Wright), Hakan Özmert (Dk.75 Poli), Veysel Sarı

SARI KART: Dk. 60 Silva ( Fraport TAV Antalyaspor)