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Spor

Adana Demirspor, evinde farklı turladı

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda evinde Serik Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

30 Kasım 2021 Salı 21:55 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 21:55
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u sahasında 5-0 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Alper Akarsu, Murat Şener, Anıl Usta

ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Sinan Kurt (Dk. 46 İzzet Çelik), Metehan Mimaroğlu (Dk. 72 Stambouli), Bjarnason (Dk. 64 Vargas), Gökhan İnler, Balotelli (Dk. 64 Assombalonga), Yunus Akgün (Dk. 46 Akintola)

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Ahmet Şahbaz (Dk. 46 Ergün Nazlı), Burak Sürmeli, Sezer Yıldırım, Çınar Tarhan (Dk. 78 Yusuf Çelik), Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 65 Atakan Arslan), Ferdi Konak, Okan Yıldız, Furkan Yaman (Dk. 84 Cem Karaca), Burak Göksel, Zafer Şensoy (Dk. 65 Fuat Bavuk)

GOLLER: Dk. 10 Balotelli, Dk. 14 Yunus Akgün, Dk. 26 ve Dk. 33 Bjarnason, Dk. 41 Metehan Mimaroğlu (Adana Demirspor)

SARI KART: Dk. 39 Burak Göksel (Serik Belediyespor)

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