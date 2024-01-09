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Spor

Adana Demirspor evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

AA9 Ocak 2024 Salı 09:38 - Güncelleme:
Adana Demirspor evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 28 puan toplayan ve 7. sırada yer alan Adana Demirspor, oynadığı müsabakalarda kalesinde 22 gol görürken, rakip fileleri de 31 kez havalandırdı.

Adana ekibi, 5 puanla ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıkan Adana Demirspor, bu karşılaşmalardan 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 28 puanla 7. sırada yer aldı.

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