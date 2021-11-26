Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa'ya takıldı

26 Kasım 2021 Cuma 22:11 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 22:11

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırladı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor, 20 puanla 10. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 10 puanla 19. sırada yer buldu.

Adana Demirspor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5'inci dakikada Adana Demirspor'da Yunus'un sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Assombalonga vurdu ancak top kalecide kaldı.

9'uncu dakikada Adana Demirspor'da atağa çıkan Vargas, sol çaprazdan sert vurdu ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.

22'nci dakikada Kasımpaşa'da Hajradinovic rakip alana pasını attı. Uzun topu savunmada Samet kafayla taca gönderdi.

34'üncü dakikasında Kasımpaşa'da Yusuf ceza sahası içine sol çaprazdan topla buluştu. Topu kontrol eden Yusuf şutu çekti ancak top savunmadan geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50'nci dakikada Adana Demirspor'da kornerin başına geçen Vargas içeri ortaladı. Samet'in kafa vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

53'üncü dakikada Kasımpaşa'da sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic ortaladı. Arka direkte Samet topu kornere çeldi.

58'inci dakikada Kasımpaşa'da sağ çaprazdan Yusuf, ceza sahasına kadar girdi. Yusuf, çerçeveyi görür görmez vurmak istedi ancak savunma son anda ayak koydu.

62'nci dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Akintola, sert bir vuruş yaptı ancak kaleci topu çıkarttı.

65'inci dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Assambalonga kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda Bruma topa son anda ayak koydu.

67'nci dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan atak geliştiren Rassoul, Assambalonga'ya ortaladı. Assombalonga'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Kalan dakikalarda da gol olmayınca karşılaşma beraberlikle sona erdi.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Cemil Tunç

ADANA DEMİRSPOR: Muric - Samet, Assombalonga, Sinan, Akintola, Svensson, Yunus (Dk. 83 Metehan), Vargas (Dk. 71 Bjarnason), Stambouli, Simon, Rassoul

KASIMPAŞA: Harun - Ryan Donk, Van Homoet, Hajradinovic, Yusuf (Dk. 90+2 Ahmed), Jorgensen (Dk. 90 Ahmet), Umut, Sakıb, Varga (Dk. 69 Tarkan), Doğucan, Hadergjonaj

SARI KARTLAR: Rassoul, Muric (Adana Demirspor) - Hadergjonaj, Yusuf, Hajradinovic (Kasımpaşa)