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Spor

Adana Demirspor geriden geldi, 1 puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

19 Aralık 2023 Salı 22:55 - Güncelleme:
Adana Demirspor geriden geldi, 1 puanı kaptı!
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Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantep FK'nın gollerini 17. dakikada Arda Kızıldağ ve 54. dakikada Lazar Markovic kaydetti. Adana Demirspor'un golleri 72. dakikada Emre Akbaba, 73. dakikada Akintola'dan geldi.

Bu skorla birlikte Adana Demirspor 24, Gaziantep FK ise 16 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Gaziantep FK, Karagümrük deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

7. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, ceza sahasına doğru hareketlenen M'Bakata'nın pasında kale önünde topla buluşan Dragus'un çektiği şutta meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Köşe atışı için topun başına geçen Markovic'in ortasında iyi yükselen Arda Kızıldağ, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Yukatel Adana Demirspor gole yaklaştı. Yusuf Sarı'nın ceza yayına yakın bir noktadan savunmanın arkasına aşırttığı topu kale önünde kontrol eden Niang, şutunu çekti. Kaleci Magomedaliyev uzanarak topu kornere çeldi.

54. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Markovic'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlara gitti: 2-0.

60. dakikada Yukatel Adana Demirspor'un atağında ceza yayındaki Yusuf Barası, meşin yuvarlağı gerideki Stambouli'ye gönderdi. Stambouli'nin çektiği sert şutta kaleci Nita, topu güçlükle kontrol etti.

71. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan ceza sahasına sokulan Akintola'nın çektiği şutta kaleci Nita'dan dönen top, Yusuf Barası'nın önüne düştü. Yusuf Barası'nın çektiği şutta Nita'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Emre Akbaba ağlara gönderdi: 2-1.

73. dakikada Yukatel Adana Demirspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Akintola, biraz ilerledikten sonra meşin yuvarlağı kaleci Nita'nın solundan ağlarla buluşturdu: 2-2.

90. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında, Gradel'in ortasında Riascos şutunu çekti. Yukatel Adana Demirspor savunması meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Maç, 2-2 sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Nkoulou, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, M'Bakata, Gradel, Jevtovic, Markovic (Dk. 76 Riascos), Dragus (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan)

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Yusuf Erdoğan, Cisse, Semih Güler, Svensson, Stambouli, Ndiaye (Dk. 46 Michut), Emre Akbaba (Dk. 86 Tayfun Aydoğan), Belhanda (Dk. 46 Akintola), Yusuf Sarı (Dk. 90+2 Nani), Niang (Dk. 46 Yusuf Barası)

Goller: Dk. 17 Arda Kızıldağ, Dk. 54 Markovic (Gaziantep FK), Dk. 71 Emre Akbaba, Dk. 73 Akintola (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ndiaye (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 60 Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)

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