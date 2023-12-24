Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor için Fransa'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Akdeniz temsilcisinin, son dönemde oyunculara ödeme yapmakta sorun yaşadığı belirtildi.

SÖZLEŞME FESİH İDDİASI!

Adana Demirspor'da sezon başında kadroya katılan Andreaw Gravillon'un, ödeme konusunda yaşanan sıkıntılar sonrası avukatı aracılığıyla kulübe mektup göndererek sözleşmesini feshettiğini ilettiği iddia edildi.

25 yaşındaki savunma oyuncusu ile Rusya'dan Spartak Moskova'nın ilgilendiği ifade edildi.

ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Adana Demirspor, Gravillon'un sezon başında 2.5 milyon euro bedelle Reims'ten kadrosuna katmıştı. Gravillon, Adana Demirspor'da 18 maça çıkarken bir kez gol sevinci yaşadı.