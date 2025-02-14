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Spor

Adana Demirspor ile Antalyaspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta açılış mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Karşılıklı gollere sahne olan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 22:11 - Güncelleme:
Adana Demirspor ile Antalyaspor puanları paylaştı
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Adana Demirspor ile Antalyaspor Trendyol Süper Lig'in açılış karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi ekip, 28. dakikada penaltıdan Nabil Alioui ile öne geçti. Antalyaspor ise 45. dakikada skoru Sam Larsson ile eşitledi. Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Öte yandan konuk ekipte teknik direktör Emre Belözoğlu, devre arası hakem Kadir Sağlam'a yaptığı itirazların ardından kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından ligde zor günler geçiren Adana Demirspor, puanını 3'e yükseltti. Antalyaspor ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkartarak puanını 27 yaptı.

6 maç sonra puanla tanışan Adana Demirspor, ligde gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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