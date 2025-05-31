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Spor

Adana Demirspor ile Gaziantep FK puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi konuk etti. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 21:14 - Güncelleme:
Adana Demirspor ile Gaziantep FK puanları paylaştı
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Adana Demirspor'un golleri 11 ve 35. dakikalarda Nabil Alioui'den geldi.

Gaziantep FK'nin gollerini ise 32. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 64. dakikada Emmanuel Boateng kaydetti.

Bu sonuçla birlikte küme düşmesi haftalar önceden kesinleşen Adana Demirspor, 2 puanla sezonu ligin sonuncu sırasında tamamladı.

45 puana ulaşan Gaziantep FK ise 14. sırada konumlandı.

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