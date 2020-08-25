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Spor

Adana Demirspor İtalyan golcü Lanzafame'yi transfer etti

Adana Demirspor, Macaristan'ın Honved takımında forma giyen İtalyan forvet Davide Lanzafame, 1+1 yıllığına anlaştı.

25 Ağustos 2020 Salı 16:42 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:42
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TFF 1. Lig takımlarımdan Adana Demirspor, 33 yaşındaki İtalyan forvet Davide Lanzafame 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Macaristan'ın Honved takımında forma giyen Lanzafame'nin transferiyle ilgili olarak Adana temsilcisini sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Adana Demirsporumuz Macaristan Ligi takımlarından Budapest Honved FC forması giyen 33 yaşındaki İtalyan forvet Davide Lanzafame 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Milli takım forması da giyen Lanzafame, Honved FC takımında iki kez üst üste gol kralı olmuştur."

Juventus alt yapısından yetişen Davide Lanzafame; kariyerinde Bari, Palermo, Parma, Brescia, Catania, Grosseto, Perugia, Novara ve Ferencvaroş takımlarında forma giydi.

Lanzafame geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta 15 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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