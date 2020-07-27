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Spor

Adana Demirspor-Karagümrük maçı Cüneyt Çakır'ın

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 1. Lig play off finalini Cüneyt Çakır yönetecek.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:02 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:02
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2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Play-Off Finali 30 Temmuz'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük takımları arasında oynanacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçının hakemini açıkladı. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mert Güzenge. Mücadelenin VAR koltuğunda Mete Kalkavan görev alacak, AVAR'da ise Volkan Bayarslan yer alacak.

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