Adana Demirspor-Kasımpaşa maçının biletleri satışta

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ligde 31 puanla 9. sırada bulunan Adana Demirspor ile 35 puan ile 6. sırada yer alan Kasımpaşa'nın mücadelesi 9 Şubat Cuma saat 20.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Mavi - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "12. Adam'a her zamankinden daha çok ihtiyacımız var! Şimdi hep beraber birlik olma zamanı. Yeni Adana Stadyumu'nda 9 Şubat Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacağımız Kasımpaşa maçının biletleri bugün saat 19.40'ta satışta' denildi.

MAÇ BİLETLERİNİN FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

