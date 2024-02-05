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Spor

Adana Demirspor-Kasımpaşa maçının biletleri satışta

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

IHA5 Şubat 2024 Pazartesi 17:18 - Güncelleme:
Adana Demirspor-Kasımpaşa maçının biletleri satışta
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ligde 31 puanla 9. sırada bulunan Adana Demirspor ile 35 puan ile 6. sırada yer alan Kasımpaşa'nın mücadelesi 9 Şubat Cuma saat 20.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Mavi - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "12. Adam'a her zamankinden daha çok ihtiyacımız var! Şimdi hep beraber birlik olma zamanı. Yeni Adana Stadyumu'nda 9 Şubat Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacağımız Kasımpaşa maçının biletleri bugün saat 19.40'ta satışta' denildi.

MAÇ BİLETLERİNİN FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

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