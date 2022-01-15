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Spor

Adana Demirspor - Kayserispor maçında Ahmet Çalık kırmızı karanfillerle anıldı

Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.

DHA15 Ocak 2022 Cumartesi 14:22 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:22
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Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor maçının 6'ncı dakikasında ev sahibi takımın taraftarları, sahaya karanfil atarak geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı andı.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Maçın 6'ncı dakikasında geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık için maç durduruldu. Karşılaşmanın durmasıyla futbolcular alkış tutarken, taraftarlar ise sahaya kırmızı karanfil attı.

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