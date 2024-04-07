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Spor

Adana Demirspor, Kayserispor mesaisine başladı

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Adana Demirspor maçın hazırlıklarına başladı.

IHA7 Nisan 2024 Pazar 11:46 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Kayserispor mesaisine başladı
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 13 Nisan Cumartesi günü Kayserispor'la Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Mavi Şimşeklerimiz, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı" denildi.

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