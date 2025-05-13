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Spor

Adana Demirspor maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş'tan Chamberlain açıklaması

Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan Alex-Oxlade Chamberlain için açıklama yaptı.

Haber Merkezi13 Mayıs 2025 Salı 18:35 - Güncelleme:
Adana Demirspor maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş'tan Chamberlain açıklaması
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Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan Alex-Oxlade Chamberlain için açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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