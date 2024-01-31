İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3485
  • EURO
    33,0425
  • ALTIN
    2000.41
  • BIST100
    8528.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adana Demirspor, Nabil Alioui için anlaştı!
Spor

Adana Demirspor, Nabil Alioui için anlaştı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Nabil Alioui için Le Havre ile anlaşma sağladı.

31 Ocak 2024 Çarşamba 17:27 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Nabil Alioui için anlaştı!
ABONE OL

Kadrosunda büyük bir revizyona giden Adana Demirspor, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Adana Demirspor, Le Havre'da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nabil Alioui için kulübü Le Havre ile anlaşma sağladı.

Adana Demirspor'un Le Havre ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Nabil Alioui için ufak bir bonservis ücreti ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaştığı öne sürüldü.

OYUNCUYLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Haberde, Adana Demirspor'un kulübüyle anlaşmasının ardından oyuncuyla görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Fransız oyuncunun ikna edilmesi durumunda transferin gerçekleşeceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Le Havre ile bu sezon 19 maça çıkan Alioui, bu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.