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Spor

Adana Demirspor oyuncularından maç sonu değerlendirmesi

Adana Demirspor'un oyuncuları Ertaç Özbir, Yusuf Erdoğan ve Semih Güler, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalınan karşılaşmayı değerlendirdi.

12 Kasım 2023 Pazar 22:35 - Güncelleme:
Adana Demirspor oyuncularından maç sonu değerlendirmesi
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Ertaç Özbir, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından açıklama yaptı.

Ertaç Özbir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe önde çok iyi pres yaptı, bu yüzden baskılı oynayamadık. İlk 15 dakika iyi başlayamadık. Sonrasında oyunu dengeledik. Oyun gitgele döndü. Sonucunda 1 puan aldık. Gönül 3 puan isterdi ama içerideki namağlup serimizi devam ettirdiğimiz için mutluyuz."

Öte yandan Yusuf Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten zor bir maç olacağını biliyorduk. Ligin en iyi hücum yapan takımlarından birine karşı oynadık. Haddimizi bilerek oynamamız gereken bir maçtı. Seyirci desteğiyle iyi bir futbol oynadık. Kontrollü bir maç geçti. Bu kadar ağır bir zeminde atanın kazanacağı bir maç olacaktı. İki takım da pozisyonlar buldu ama değerlendiremedi. Kazanmak istiyorduk ama Fenerbahçe'ye karşı kaybetmemek de önemli. Milli arada iyi dinlenip Kayseri maçıyla devam etmek istiyoruz."

Adana Demirspor'un bir diğer oyuncusu Semih Güler ise maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "3 puan için sahaya çıktık. Bu maça kadar kimseye puan vermemiştik burada. Güzel olan şey, gol yemedik. Kötü olan şey kazanamadık. Fenerbahçe de kaliteli, güçlü bir takım. 1-2 aksiyonda biraz daha sakin kalabilseydik golle buluşabilirdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu oyunu geliştireceğiz."

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