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Spor

Adana Demirspor, Pendikspor deplasmanında

Ligde 8. sırada yer alan Adana Demirspor, Süper Lig'in 24. haftasında Pendikspor deplasmanına konuk olacak.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 09:47 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Pendikspor deplasmanında
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet ve 10 beraberlikle 31 puan toplayarak haftaya 8. sırada giren Akdeniz ekibi, 23 puanla 18. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Deplasmanda oynadığı 11 maçta 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini almak istiyor.

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