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Spor

Adana Demirspor, Samsunspor'u ağırlayacak

Süper Lig'de 23 puanla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, 14. haftada yarın alt sıralardan kurtulmak isteyen Samsunspor'u konuk edecek.

AA1 Aralık 2023 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Samsunspor'u ağırlayacak
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde 6 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla haftaya 4. sırada giren Akdeniz ekibi, 8 puanla 19. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de sahasında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adana Demirspor, bu serisini sürdürmek istiyor.

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