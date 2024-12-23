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Spor

Adana Demirspor seriye bağladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-1 yendi. Adana Demirspor, Beşiktaş maçından sonra ligde 2. galibiyetini aldı.

23 Aralık 2024 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
Adana Demirspor seriye bağladı
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.

Hatayspor'un golünü, 26. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Hatay'da Cengiz Demir'in kırmızı kart görmesiyle Adana Demirspor, 10 kişi kalan rakibine 3 gol birden attı. Adana Demirspor'un gollerini 61. dakikada Semih Güler, 70. dakikada Ozan Demirbağ ve 75. dakikada Abat Ayımbetov kaydetti.

Geçen hafta Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini alan Adana Demirspor, ligde ikinci kez kazandı ve puanını 5'e yükseltti. Ligde tek galibiyeti olan Hatayspor ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Adana Demirspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

OZAN DEMİRBAĞ TARİHE GEÇTİ

Adana Demirspor formasıyla Hatayspor ağlarını havalandıran 16 yaşındaki Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.

FENERBAHÇE MAÇINDA 5 FUTBOLCU CEZALI

Mücadelede, Hatayspor'dan 4 isim bu sezon ligdeki 4. sarı kartlarını görerek, 1 futbolcu ise kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

Hatayspor'un iki stoperinden Francisco Calvo 7. dakikada, Recep Burak Yılmaz ise 15. dakikada sarı kart gördü. Ev sahibi takımda orta saha oyuncusu Görkem Sağlam 32. dakikada, Portekizli kanat forvet Joelson Fernandes ise 63. dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

1 SAKAT, 1 KIRMIZI KART CEZALISI

Öte yandan Akdeniz temsilcisinde talihsizlikler sarı kartlarla sınırlı kalmadı. 35. dakikada sol bek Cemali Sertel sakatlanarak oyuna devam edemedi. Cemali'nin yerine oyuna giren Cengiz Demir, 53. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Hatayspor'da 5 futbolcu cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlanan Cemali Sertel'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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