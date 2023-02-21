Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'dan yardım çağrısı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'deki depremleri ve sonrasında yaşananları İtalyan basınına anlattı. Dün akşam Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından konuşan Montella, "Burada insanlar sokaklarda ve zaten yaşanan büyük korkuya bir yenisi daha eklendi" dedi.

Depremzedeler için yardım çağrısında da bulunan İtalyan teknik adam, "İnsanların yardım edeceğine eminim. Bu yardımın ana amacı depremde evini kaybeden insanlar için prefabrik ev yapmak olacak. Belediye, prefabrik evler için bir yer belirledi ve oraya bu evlerden yapılacak" diye konuştu.

Montella, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından kurduğu yardım derneği vasıtasıyla afetten etkilenen vatandaşların konaklayabilmesi için prefabrik ev yapılması ve ailelerini kaybeden çocukların eğitim masraflarının karşılanması için bağış topluyor.