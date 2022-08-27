Adana Demirspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor, 1-0'lık skorla kazandı. Vincenzo Montella'nın talebelerine 3 puanı getiren golü karşılaşmanın 6. dakikasında Kevin Rodrigues attı.
Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor, 4 hafta sonunda 9 puana ulaştı. Ümraniyespor 1 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Trabzonspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye'in pasında topla buluşan Kevin Rodrigues'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak, müdahale etmek için yatan kaleci Serkan Kırıntılı'nın hemen önünde yerden sekerek ağlarla buluştu: 1-0
10. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bettaieb'in pozisyonunu savunma oyuncuları bozunca ayağından açılan meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.
13. dakikada Kevin Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Akintola, topu göğsüyle kontrol edip sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı topa müdahale ederek gole izin vermedi.
30. dakikada sağ kanattan Serkan Göksu'nun ceza sahasına ortasında Durel Avounou'nun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.
32. dakikada Svensson'un derinlemesine pasında ceza sahasına hareketlenen Onyekuru'dan önce kalesini zamanında terk eden Serkan Kırıntılı, topa hakim oldu.
37. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in ceza sahası içinde Tayyip Talha Sanuç'a attığı pasta araya giren Metehan Mimaroğlu'nun müdahalesiyle kaleye yönelen topu Ertaç Özbir uzaklaştırdı.
Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca ilk devre 1-0 tamamlandı.
64. dakikada Avounuo'nun penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Serkan Göksu'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.
67. dakikada Kartal'ın ceza yayından sağ ayağıyla sağ köşeye doğru yerden yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.
78. dakikada Serkan'ın sağ kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.
79. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kornere çeldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ekrem Kan xx, Candaş Elbil xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Tayyip xx, Samet xx, Svensson xx, Rodrigues xx, Ndiaye xx, Bjarnason xx (Belhanda dk. 60 x), Akintola xx (Yusuf dk. 72 x), Stambouli xx (Gökhan dk. 59 x), Onyekuru xx (Yusuf dk. 81?), Dzyuba xx (Balotelli dk. 46 x)
Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Assombalonga, İsmail, Berk
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Ümraniyespor: Serkan xx, Glumac xx, Allyson xx, Serkan xx (Del Valle dk. 83 ?), Lenjani xx, Oğuz xx, Mrsic xx (Kartal dk. 46 x), Avounou xx, Isaac xx, Metehan xx (Onur dk. 63 x), Bettaieb xx (Umut dk. 46 x)
Yedekler: Orkun, Mustafa, Yunus, Gheorge, Onur, Geraldo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Rodrigues (dk. 6) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dzyuba, Rodrigues (Adana Demirspor), Mrsic, Glumac (Ümraniyespor)