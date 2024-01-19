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Spor

Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'a kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı'nı ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı'nı PFDK'ye sevk etti.

AA19 Ocak 2024 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'a kötü haber!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut'un yanı sıra MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor ve kulüp başkanı İbrahim Turgut, MKE Ankaragücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar sebebiyle disipline sevk edildi.

Müşavirlik, Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor mücadelesindeki talimata aykırı hareketleri nedeniyle hem Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ı hem de idareci Metin Korkmaz'ı disipline gönderdi.

Açıklamaya göre, MKE Ankaragücü Kulübü de Çaykur Rizespor mücadelesindeki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

  • Murat Sancak
  • İbrahim Turgut
  • pfdk

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