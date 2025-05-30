Adana Demirspor ve Hatayspor'un Süper Lig serüveni son buluyor

Küme düşmesi kesinleşen Çukurova temsilcilerinden Adana Demirspor 4, Atakaş Hatayspor da 5 sezondur mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'de son kez müsabakaya çıkacak.

Adana Demirspor, 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktı.

Ligdeki ilk dönemini 55 puanla 9. sırada bitiren Adana ekibi, 2022-2023 sezonunu 69 puanla 4'üncü, 2023-2024'ü ise 44 puanla 12. sırada tamamladı.

Adana Demirspor, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupası elemelerinde oynadığı 6 maçta da 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

KÖTÜ GİDİŞATI DURDURAMADI

FIFA'nın getirdiği transfer yasağını kaldıramayan ve birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni sezona takviyesiz başladı.

Üst üste yaşadığı yenilgilerin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu ile FIFA Disiplin Komitesinden puan silme cezaları alan ve kötü gidişatı durduramayan Adana ekibi, ligin bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Ligde oynadığı 35 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 28 yenilgi alan ve 1 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 31 Mayıs'ta sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Adana Demirspor, 26 yıllık hasretin ardından çıktığı ligdeki 4 sezonluk macerasını bu maçla tamamlayacak.

DEPREMLERDEN ETKİLENEN HATAYSPOR'UN SERÜVENİ 5 SEZON SÜRDÜ

Hatayspor, 2019-2020 sezonunda 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi.

İlk sezonunda 40 maçta 61 puan toplayıp ligi 6. sırada tamamlayan, sonraki sezonu ise 12. sırada bitiren bordo-beyazlılar, 2022-2023 sezonunda Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen spor kulübü oldu.

Depremde futbolcusu Christian Atsu, sportif direktörü Taner Savut, altyapı antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, genç futbolcular Fatin Can ve Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber'i kaybeden Hatayspor, hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekildi.

Lige döndükten sonra iç saha maçlarını Mersin'de oynamak zorunda kaldığı için taraftarlarından uzak kalan Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonunu 15. sırada tamamlayıp kümede kalmayı başardı.

Hatayspor, 2024-2025 sezonunda FIFA'nın getirdiği 2 dönemlik transfer yasağı sonrası transfer tahtasını açamayınca kadrosunu da genişletemedi. Müsabakalardan istediği sonuçları alamayan Hatay ekibi, alt sıralardan uzaklaşamadı.

Ligin 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Hatayspor, maçtan 5-1 mağlup ayrılmasıyla sezonu son 4 takım arasında bitirmesi kesinleşen ikinci kulüp oldu.

Çıktığı 35 karşılaşmada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşayan, topladığı 26 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, son haftada 31 Mayıs'ta Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçla 5 sezonluk Süper Lig serüvenini noktalayacak.

