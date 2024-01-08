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Spor

Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın durumunu açıkladı!

Adana Demirspor ile Başakşehir'in karşılaştığı maçta sakatlanan Yusuf Sarı'nın durumu açıklandı.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 21:56 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın durumunu açıkladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik bugün Adana'da MR görüntülemesi yapıldığı belirtildi.

Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde, hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

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