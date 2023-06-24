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Spor

Adana Demirspor'a 40 milyon Euro'luk forvet

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynayacak Adana Demirspor transfer çalışmalarına başladı. Mavi-siyahlı ekip Cedric Bakambu için devreye girdi.

Fanatik24 Haziran 2023 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
Adana Demirspor'a 40 milyon Euro'luk forvet
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Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda Vincenzo Montella yönetiminde Adana Demirspor lig maratonunda sezon boyu gösterdiği performansla taraftarına büyük heyecan yaşattı.

Adana Demirspor, ligde iç sahada oynadığı 18 maçın 16'sında kaybetmedi, sadece 2 mücadelede yenilgi gördü.

REKOR KIRILDI

Sezon boyu istikrarlı performans gösteren Adana Demirspor ligin son haftasında deplasmanda oynadığı MKE Ankaragücü maçını 2-1 kazanarak Süper Lig'i 4. sırada tamamladı.

Kulübün Süper Lig tarihindeki en iyi başarısını sağlayan ekip, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla da UEFA Avrupa Konferans Ligi biletini kaptı.

HEDEF CEDRİC BAKAMBU

Gelecek sezon bu başarıyı bir üst basamağa taşımak isteyen Adana Demirspor transferde de büyük oynamaya başladı

2014 yılında Bursaspor'a gelen ve geçirdiği müthiş sezon sonrasında önce 7.5 milyon Euro bedel ile Villarreal'e, sonra da 40 milyon Euro karşılığında BJ Guoan'a giden Cedric Bakambu boşa çıktı!

SÜRE İSTEDİ

Kulüp arayışlarına geçen Bakambu için Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor devreye girdi. Ancak Kongolu santrforu kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Adana Demirspor değil. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın da Bakambu için ilgisi var.

Şu ana kadar yapılan temaslarda Bakambu gelecek konusunda kararını vermek için süre istedi. Ancak Adana Demirspor, Bakambu'yu transfer edebilmek için önümüzdeki günlerde masaya oturmak için hazırlıklara başladı.

40 MAÇTA GÖREV ALDI

Son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un formasını giyen yıldız forvet, geride kalan sezonda 40 maça çıkarken, 18 kez rakip fileleri havalandırdı ve 4 de gol pası verdi. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Olympiakos ile sözleşmesinin bitmesinin ardından yollarını ayırdı.

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