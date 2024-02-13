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Spor

Adana Demirspor'da Alanyaspor mesaisi tam gaz sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıkları devam ediyor.

AA13 Şubat 2024 Salı 15:44 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da Alanyaspor mesaisi tam gaz sürüyor
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Mavi-lacivertliler antrenmanda taktik ve koordinasyon çalıştı.

ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Adana Demirspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar 25 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan mavi-lacivertliler, 31 puanla puan tablosunda 10. sırada yer aldı.

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