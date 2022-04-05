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Spor

Adana Demirspor'da Altay maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde evinde Altay ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA5 Nisan 2022 Salı 20:18 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 20:18
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Altay maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Hatayspor maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve dar alanda çift kale maç oynadı.

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