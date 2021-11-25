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Spor

Adana Demirspor'da Balotelli, Belhanda ve Castro yok

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Adana Demirspor'da, sakatlığı bulunan Younes Belhanda ve Lucas Castro ile kart cezalısı Mario Balotelli forma giyemeyecek.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 09:47 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:47
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Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.00'da başlayacak.

Ligde 19 puanla 10'uncu sırada bulunan mavi-lacivertliler, ligde 19. sırada bulunan İstanbul ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibi, Atakaş Hatayspor ve Altay maçının ardından Kasımpaşa karşılaşmasını da kayıpsız geçerse galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.

Adana Demirspor'da, arka adalesindeki sakatlığı nükseden Younes Belhanda ve ülkesindeki tedavisinin ardından kente gelerek rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro ile kart cezalısı Mario Balotelli, lacivert-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek.

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