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Spor

Adana Demirspor'da final coşkusu

Adana Demirspor'un Burasspor'u 4-1 yenerek TFF 1'inci Lig Play-Off Finali'ne yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı.

DHA27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:22 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:22
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TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor'un Bursaspor'u eleyerek finale çıkması kentte büyük sevinç yarattı. Mavi-lacivertli taraftarlar coşkuyla finali kutladı.

25 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek isteyen Adana Demirspor, 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde 0-0'ın rövanşında ağırladığı Bursaspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı. Adana Demirspor'un finale çıkması kentte büyük coşku yaşattı. Maçın son dakikalarına doğru caddelere çıkan Demirspor taraftarları, kentin birçok noktasında kutlama yaptı. Mavi-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarak tazahüratlar yaptı. Araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kentte turu atıp, büyük sevinç yaşadı.

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