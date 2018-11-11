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Adana Demirspor'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Adana Demirspor'un aldığı 3-0'lık Altay mağlubiyetinin ardından kulüp başkanı Murat Sancak: 'Bugün itibariyle Hakan Kutlu hocayla karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızı ayırdık.' ifadelerini kullandı.

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Murat Sancak'ın kulüp başkanı olmasının ardından büyük bir yapılanmaya giren ve yaptığı transferlerle şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Adana Demirspor'da Hakan Kutlu, görevinden ayrıldı.

Sezon başı büyük umutlarla gelen ve her röportajında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Kutlu yönetimindeki Adana Demirspor, 12 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de 19. puan toplayabildi.

12. sırada bulunan ve bugün oynanan maçta Altay'a 3-0 mağlup olan taraftarlar Kutlu'yu istifaya davet etmişti.

(Fanatik)

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