Adana Demirspor'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi
Adana Demirspor'un aldığı 3-0'lık Altay mağlubiyetinin ardından kulüp başkanı Murat Sancak: 'Bugün itibariyle Hakan Kutlu hocayla karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızı ayırdık.' ifadelerini kullandı.
Murat Sancak'ın kulüp başkanı olmasının ardından büyük bir yapılanmaya giren ve yaptığı transferlerle şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Adana Demirspor'da Hakan Kutlu, görevinden ayrıldı.
Sezon başı büyük umutlarla gelen ve her röportajında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Kutlu yönetimindeki Adana Demirspor, 12 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de 19. puan toplayabildi.
12. sırada bulunan ve bugün oynanan maçta Altay'a 3-0 mağlup olan taraftarlar Kutlu'yu istifaya davet etmişti.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.