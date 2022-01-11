Adana Demirspor'da Kayserispor maçı mesaisi başladı

AA 11 Ocak 2022 Salı 20:54 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 20:54

Adana Demirspor, Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre, dün Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Adana Demirspor'da, Fenerbahçe karşısında forma giyen oyuncular takımdan ayrı yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana, ülkesi İtalya'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Mario Balotelli ve sakatlığı süren Khadim Rassoul katılmadı.