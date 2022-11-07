Adana Demirspor'da kupa mesaisi tamamlandı

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Eşin Group Nazilli Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Adana ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ KARNESİ

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, bu sezon şu ana kadar 13 resmi maça çıktı. Montella ve ekibi bu karşılaşmalardan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.