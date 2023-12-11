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Spor

Adana Demirspor'da maaş krizi! Yıldızlar takımdan ayrılıyor

Son olarak teknik direktörü Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Aktarılana göre, futbolcuların maaşları ödenmiyor ve Yusuf Sarı ile Gravillon takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

11 Aralık 2023 Pazartesi 00:03 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da maaş krizi! Yıldızlar takımdan ayrılıyor
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor son zamanlardaki kötü gidişatın ardından teknik direktörü Patrick Kluivert ile yollarını ayırmıştı. Kulüp yönetimi yeni teknik direktör arayışlarına devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fransa basınının aktardığı habere göre, Yukatel Adana Demirspor sezon başından bu yana maaşları ödeme konusunda sorun yaşıyor ve bu sebeple birçok oyuncu takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Haberde, Yusuf Sarı ve Gravillon için teklifler geldiğini ve Adana Demirspor'un da bu tekliflere maddi açıdan rahatlamak için sıcak baktığı belirtildi.

LYON, YUSUF SARI İÇİN TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Fransa Ligue 1'de sezona çok kötü bir giriş yapan Lyon, 25 yaşındaki Yusuf Sarı için ilerleyen günlerde teklif sunmaya hazırlanıyor.

GRAVILLON'A 5 MİLYONLUK TEKLİF

Dinamo Moskova'nın da Adana Demirspor forması giyen Andreaw Gravillon için 5 milyon euro'ya yakın bir teklif sunduğu aktarıldı.

Yusuf Sarı bu sezon 13 maçta takımına 5 asistlik katkı sağlarken, Gravillon da çıktığı 13 lig maçında 1 gol ve 1 asist üretti.

Star Gazetesi

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