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Spor

Adana Demirspor'da ''Mario Balotelli'' şaşkınlığı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından İtalyan golcü Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na çağrılmamasının ardından, “Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.

IHA24 Mayıs 2022 Salı 09:30 - Güncelleme:
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26 sene sonra Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor, ligi 55 puan toplayarak 9. sırada tamamladı. Takımın İtalyan golcüsü Mario Balotelli de bu sezonu 31 maçta 18 golle tamamladı ve sezonda gol krallığında aynı gol sayısını yakalayan Hatayspor forveti Ayoub El Kaabi ile beraber 2. oldu.

Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na çağrılmamasının ardından Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 'Ne Zaman?' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kariyerinin en golcü ikinci sezonunu geçiren, Türkiye'deki tutumu ve performansı ile örnek olan Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz ve soruyoruz; Şimdi değilse, ne zaman" ifadelerine yer verildi.

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