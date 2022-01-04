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Spor

Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

4 Ocak 2022 Salı 23:14 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 23:14
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Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin COVD-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Kulübün açıklamasında, yıldız futbolcunun ülkesi İtalya'da yaptırdığı testin sonucun pozitif olduğu ve Balotelli'nin izolasyon sürecine başladığı belirtildi.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde;

"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz."

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