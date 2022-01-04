Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin COVD-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Kulübün açıklamasında, yıldız futbolcunun ülkesi İtalya'da yaptırdığı testin sonucun pozitif olduğu ve Balotelli'nin izolasyon sürecine başladığı belirtildi.
Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde;
"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz."