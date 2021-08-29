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Spor

Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi

Süper Lig takımı Adana Demirspor'da, teknik direktör Samet Aybaba'nın görevine son verildi. Adana temsilcisi ligde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak henüz galibiyetle tanışmamıştı.

DHA29 Ağustos 2021 Pazar 13:21 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 13:27
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Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve başarılar dileriz." denildi.

Takımın yıldızları Balotelli ve Belhanda ile sorun yaşayan Aybaba, iki futbolcunun da performansından memnun olmadığını söylemişti.

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