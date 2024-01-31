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Spor

Adana Demirspor'da sürpriz ayrılık! Benjamin Stambouli ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor, 33 yaşındaki Fransız futbolcu Benjamin Stambouli ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da sürpriz ayrılık! Benjamin Stambouli ile yollar ayrıldı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benjamin Stambouli'nin, babasının vefatı sonrasındaki süreçte ailesinin yanında olma talebi neticesinde oyuncumuzla beraber aldığımız karar doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Stambouli'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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