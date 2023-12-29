Adana Demirspor, Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı.

Mavi beyazlı ekip ayrıca Kevin Rodrigues ile sözleşme fesih görüşmeleri yapıyor. Karşılıklı anlaşma sağlanırsa; yollar ayrılacak.

İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:

"Her şey için teşekkürler Belhanda,

Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."