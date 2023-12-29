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Spor

Adana Demirspor'da sürpriz ayrılık! Younes Belhanda ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla futbolcusu Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

29 Aralık 2023 Cuma 10:11 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da sürpriz ayrılık! Younes Belhanda ile yollar ayrıldı
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Adana Demirspor, Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı.

Mavi beyazlı ekip ayrıca Kevin Rodrigues ile sözleşme fesih görüşmeleri yapıyor. Karşılıklı anlaşma sağlanırsa; yollar ayrılacak.

İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:

"Her şey için teşekkürler Belhanda,

Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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