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Spor

Adana Demirspor'da Trabzonspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 22:08 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 22:08
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

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