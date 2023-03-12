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Spor

Adana Demirspor'da Trabzonspor maçına dakikalar kala Henry Onyekuru ve Yusuf Erdoğan gelişmesi

Adana Demirspor, Henry Onyekuru ve Yusuf Erdoğan'ın sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

12 Mart 2023 Pazar 14:46 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da Trabzonspor maçına dakikalar kala Henry Onyekuru ve Yusuf Erdoğan gelişmesi
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında, bugün Trabzonspor'a konuk olacak Adana Demirspor'dan karşılaşmanın başlamasına 1.5 saat kala sakatlık açıklaması geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor - Adana Demirspor maçı öncesi konuk ekipten yapılan duyuruya göre Henry Onyekuru ve Yusuf Erdoğan sakatlıkları nedeniyle müsabaka kadrosunda yer alamayacaklar.

Adana temsilcisinin sosyal medya hesabında yapılan açıklama şöyle:

"A Takım oyuncularımızdan Henry Onyekuru ve Yusuf Erdoğan sakatlıkları sebebiyle bugün oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alamayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

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