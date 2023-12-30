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Spor

Adana Demirspor'da yaprak dökümü! Güle güle Yusuf Sarı

Adana Demirspor'da yaşanılan ekonomik krizin ardından yıldız oyuncular takımdan bir bir ayrılıyor. Milli oyuncu Yusuf Sarı ise ekipten ayrılacak olan bir sonraki isim oldu. İşte Yusuf Sarı haberinin detayları...

30 Aralık 2023 Cumartesi 19:27 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da yaprak dökümü! Güle güle Yusuf Sarı
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Adana Demirspor, ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Takımdaki oyuncuların maaşlarının ödenmesi konusunda sıkıntı yaşanması üzerine, futbolcular takımdan ayrılmayı planlıyor. Mavi Şimşekler ile yollarını ayırma kararını alan ilk isim Younes Belhanda oldu. Ardından kulüpten yapılan açıklamayla, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

AYRILIK KERVANINA KATILAN BİR İSİM DAHA: YUSUF SARI

Adana Demirspor, bir oyuncusuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Mavi Lacivertli kulüp yönetimi, milli oyuncu Yusuf Sarı için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. 25 yaşındaki futbolcuya Rusya, Fransa ve İtalyan takımlarının talip olduğu biliniyor. İlgilenen kulüpler arasında Rennes, Marsilya, Olimpik Lyon ve Rus ekibi Zenit bulunuyor. Kulüp yönetimi, beklediği teklif geldiği anda oyuncu ile yollarını ayıracak.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

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