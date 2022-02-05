Adana Demirspor'da Younes Belhanda belirsizliği

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde 37 puan ve averajla 4'üncü sırada bulunan mavi-lacivertliler, 22 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Akdeniz ekibinde kart cezalısı Samet Akaydın ile sakat Tarık Çamdal, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Hafif sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın durumu ise maç saati belli olacak.